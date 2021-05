Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will erneut Unsicherheiten in Bezug auf die Sommerspiele in Tokio ausräumen. In einer Videokonferenz sicherte IOC-Chef Thomas Bach den Athleten und dem Gastgeberland Japan "Corona-sichere Sommerspiele" in Tokio zu. Er gehe davon aus, dass mehr als 80 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfes vor den Spielen am 23. Juli geimpft sein werden. Zugleich wies er Befürchtungen zurück, dass die Spiele eine neue Infektionswelle auslösen würde: Andere Sportereignisse hätten gezeigt, dass Veranstaltungen unter strikten Corona-Vorkehrungen sicher stattfinden könnten.



Zuvor gab es in Japan immer mehr Rufe nach einer Absage der Spiele. Der japanische Ärzteverband erklärte, er halte es für die richtige Wahl, ein Ereignis abzusagen, das die Anzahl der Infektionen und Todesfälle erhöhen könnte. Die Krankenhäuser seien jetzt schon voll. Die Olympischen Spiele und die Paralympics sollen in gut zwei Monaten, am 23. Juli, beginnen. Sie waren wegen der Pandemie bereits um ein Jahr verschoben worden.