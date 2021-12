Die Krankenhausgesellschaften in Mitteldeutschland sehen in den leicht sinkenden Corona-Inzidenzen keinen Anlass zur Entwarnung. Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Thüringen, Rainer Poniewaß, sagte MDR AKTUELL, man sei mitten in der vierten Welle. Die Hospitalisierungsrate steige und die Situation in den Kliniken spitze sich landesweit zu. Auch die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt teilte mit, es sei nicht absehbar, dass sich die dramatische Situation entspanne. Die sächsische Krankenhausgesellschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Patientenzahlen in den kommenden zwei Wochen weiter steigen. Vize-Geschäftsführer Friedrich München erklärte, die Situation sei an der Grenze der Beherrschbarkeit. Größtes Problem sei der Personalmangel auf den Intensivstationen.