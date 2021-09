Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner geht fest davon aus, dass in diesem Schuljahr nur Präsenzunterricht stattfindet. Tullner sagte MDR AKTUELL, dafür seien alle Vorbereitungen getroffen worden. Man starte mit Corona-Tests bei den Schülern dreimal pro Woche. Nach zwei Wochen gebe es die Tests dann im gewohnten Rhythmus zweimal die Woche. Im Laufe des Oktobers wird nach Tullners Aussage dann ein Stichprobenmodell eingeführt. Das bedeute weniger Aufwand und weniger Belastung für die Schulen. Auch Bußgelder für Testverweigerer seien ein Thema. Man werde da die Erfahrungen in Thüringen genau beobachten, versuche es aber erst einmal "auf die sanfte Tour".



Heute startet das neue Schuljahr in Sachsen-Anhalt. In Sachsen und Thüringen geht der Unterricht am Montag wieder los.