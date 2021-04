Der Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca ist in drei Bundesländern für alle Altersgruppen freigegeben worden: Nach Sachsen entschieden auch Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, die Priorisierung für dieses Präparat komplett aufzuheben. Bei Menschen unter 60 Jahren ist aber eine ausführliche Beratung durch den Arzt notwendig. Wegen sehr seltener Fälle von Blutgerinnseln soll der Impfstoff in Deutschland seit Ende März in der Regel nur noch bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden.