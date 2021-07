Hausärzte in Mitteldeutschland beklagen, dass viele Covid-19-Impfdosen verfallen, weil es keine Abnehmer mehr gibt. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, sagte MDR AKTUELL, in seiner Praxis seien an einem Tag 48 Biontech-Dosen unbrauchbar geworden. Seine Kollegen berichteten ähnliches. So bleiben laut Hausärzteverband in Sachsen-Anhalt vor allem Astrazeneca-Dosen liegen; die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen berichtet von 6.000 Astrazeneca-Dosen, die Ende des Monats verfallen könnten, sollten sich doch noch Impfwillige finden. In den Impfzentren in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind nach Angaben der Sozialministerien dagegen bisher keine Impfdosen verfallen.