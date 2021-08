Trotz nachlassender Impfbereitschaft in Deutschland musste die Hälfte der Bundesländer bislang keine ungenutzten oder abgelaufenen Impfdosen in nennenswertem Umfang vernichten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach gaben 7 der 16 Landesregierungen an, dass eine Entsorgung von Corona-Impfstoff weitgehend vermieden werden konnte.



In Thüringen wurde Impfstoff den Angaben zufolge bislang allenfalls in Einzelfällen weggeworfen. Es werde versucht, dass die überzähligen Dosen an den Bund zurückgehen. In Sachsen-Anhalt hingegen haben weder das Gesundheitsministerium noch die Kassenärztliche Vereinigung einen Überblick über die vernichteten Impfdosen.



Das Bundesgesundheitsministerium hatte den Ländern die Möglichkeit eröffnet, nicht benötigten Impfstoff als Spende für Drittstaaten an das Zentrallager des Bundes zurückzugeben – vorausgesetzt, der Wirkstoff ist noch mindestens zwei Monate haltbar.