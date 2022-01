Angesichts der Ausbreitung von Omikron will das Robert Koch-Institut die Grundlage für seine Bewertung der Corona-Lage anpassen. Wie aus dem Wochenbericht des RKI hervorgeht, soll die Erfassung aller Infektionen nicht mehr im Vordergrund stehen. Stattdessen rücken die Entwicklung der Zahlen und die Schwere der Erkrankung in den Fokus. Hintergrund ist, dass Neuinfektionen in Deutschland nicht mehr zuverlässig erfasst werden. Das liegt unter anderem an fehlenden Testkapazitäten und Personalmangel in den Gesundheitsämtern.