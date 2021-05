In Halle beginnen heute die ersten digitalen Händel-Festspiele. Wie die Stiftung Händel-Haus mitteilte, können vom 28. Mai bis 13. Juni mehrere Festkonzerte und zwei Opernaufführungen erlebt werden. Sie sind während des Festival-Zeitraums im Internet abrufbar.

Von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA wird heute eine Entscheidung erwartet, ob sie den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren zulässt. Für den Nachmittag ist dazu eine Pressekonferenz angesetzt. Ursprünglich war die Entscheidung erst für Juni erwartet worden, die EMA hatte das Verfahren jedoch beschleunigt. Sollte das Mittel mit dem Marktnamen "Comirnaty" für diese Altersgruppe grünes Licht bekommen, wäre es der erste Corona-Impfstoff für Kinder mit EU-Zulassung. Bislang darf der Biontech/Pfizer-Impfstoff ab einem Alter von 16 Jahren verabreicht werden. In den USA war seine Anwendung per Notfall-Zulassung schon am 10. Mai auf die Gruppe der Zwölf bis 15--Jährigen ausgeweitet worden.