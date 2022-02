Der Corona-Expertenrat hat gefordert, dem Wohl von Kindern in der Pandemie eine hohe Priorität einzuräumen. In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme heißt es, Kinder und Jugendliche seien besonders stark belastet. Als besonders schwerwiegend wird die sogenannte sekundäre Krankheitslast durch psychische und physische Erkrankungen bezeichnet, ausgelöst etwa durch Lockdown-Maßnahmen, Belastungen in der Familie wie Angst, Krankheit, Tod oder Existenzverlust, Verlust an sozialer Teilhabe oder an Planungssicherheit.