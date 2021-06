Die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich zunehmend aus. Die Weltgesundheitsorganisation hat die erstmals in Indien nachgewiesene Variante als "besorgniserregend" eingestuft, weil sie Wissenschaftlern zufolge ansteckender ist als die Ursprungsform des Coronavirus. Auch in Deutschland warnen Immunologen, dass spätestens im Herbst die Delta-Variante die dominierende sein könnte. Auch zeigen Laboruntersuchungen, dass Covid19-Impfstoffe weniger wirksam sind als gegen andere Varianten. So ergab eine in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichte britische Studie, dass die Zahl der Antikörper nach zwei Impfdosen von Pfizer/Biontech sechs Mal niedriger war als beim ursprünglichen Virus.