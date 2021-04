Portugal lockert die Corona-Beschränkungen in Regionen mit niedrigen Fallzahlen weiter. Nach Angaben von Regierungschef Antonio Costa entfallen ab Samstag die Kontrollen an der spanischen Grenze. Außerdem sind dann Hochzeiten und andere Versammlungen grundsätzlich wieder erlaubt. Auch Sport in der Halle und draußen ist wieder möglich. Die Öffnungszeiten für Cafés, Restaurants und kulturelle Veranstaltungsorte werden insbesondere an den Wochenenden ausgeweitet. In Regionen mit hohen Corona-Fallzahlen bleiben die Einschränkungen aber weiter bestehen.