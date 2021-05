Das Bundesgesundheitsministerium hat bestätigt, dass die Arztpraxen in Sachsen zu wenig Corona-Impfstoff erhalten haben. Ein Sprecher teilte MDR AKTUELL mit, dass es bei der Verteilung auf die Bundesländer zu einer Abweichung komme. Zur Größenordnung und möglichen Gründen gab das Ministerium keine Auskunft. Man sei mit den zuständigen Akteuren in engem Austausch, um die Lieferungen genauer zu steuern. Das MDR-Magazin "exakt" hatte als erstes darüber berichtet. Demnach sollten die Ärzte in Sachsen im April insgesamt 202.000 Impfdosen bekommen. Am Ende seien aber rund 27.500 Dosen weniger geliefert worden. Mehr dazu: