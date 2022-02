In Italien müssen ab heute keine Masken mehr im Freien getragen werden. Ausnahmen gibt es allerdings bei großen Menschenansammlungen. Bislang galt die Maskenpflicht landesweit draußen wie drinnen, ungeachtet der Corona-Lage vor Ort. In Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln muss die Maske weiter aufgesetzt werden. Ab Freitag öffnen in Italien auch die Diskotheken wieder. Für den Einlass gilt die 2G-Regel – man muss also geimpft oder genesen sein. Auch in Museen, Restaurants und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt 2G. In Italien ist noch der Notstand in Kraft. Er läuft am 31. März aus.