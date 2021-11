Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich mit Blick auf die Entwicklung der vierten Corona-Welle vorsichtig gezeigt. Ob auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachten in kleinem Kreis notwendig werden könnte, entscheide sich in den nächsten Wochen. Zugleich betonte Spahn in der ARD, für Geimpfte und Genesene werde es keine Einschränkungen geben. In Alten- und Pflegeheimen ist der Minister für eine Testpflicht per Bundesgesetz. Bei einer allgemeinen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sei er aber sehr zurückhaltend.