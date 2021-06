Coronavirus-Pandemie Ticker: Wieler empfiehlt Tests und Maskenpflicht an Schulen bis Frühjahr 2022

RKI-Präsident Lothar Wieler ist dafür, an den Schulen bis zum nächsten Frühjahr an den Tests und der Maskenpflicht festzuhalten. In Sachsen werden zunehmend Zweitimpfungen nicht wahrgenommen. Das DRK sieht das kritisch. Alle aktuellen Entwicklungen zur Pandemie lesen Sie in unserem Ticker.