Die Spitzen der Regierungsfraktionen von Union und SPD dringen vor der nächsten Bund-Länder-Runde auf eine Debatte im Bundestag über die Corona-Lage. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel schreiben die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD und CSU, auch eine Regierungserlärung könne ein geeigneter Rahmen sein. Nach Einschätzung der Deutschen Presse-Agentur, die aus dem Brief zitiert, wird damit immer wahrscheinlicher, dass dasfür Montag geplante nächste Bund-Länder-Krisentreffen verschoben wird. Grund ist Medienberichten zufolge die Uneinigkeit der Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Diskutiert wird etwa über einen Vorschlag, dem Bund mehr Rechte zu geben, um eine einheitlichere Linie in der Corona-Bekämpfung zu erreichen. Im Gespräch ist auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ziel, die sogenannte Notbremse in Gebieten mit vielen Infektionen verpflichtend zu machen.