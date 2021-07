Händler und Hersteller von Grillgeräten berichten in der Corona-Pandemie von einer stark angezogenen Nachfrage. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht – auch weil die Supermärkte, Baumärkte, Gartencenter und anderen Verkaufsstellen die Grillprodukte in verschiedenen Kategorien führen. Der Handelsverband Heimwerken-Bauen-Garten spricht aber von einem bereits länger andauernden Trend, der durch Corona noch einmal angezogen habe. Ein Verbandssprecher sagte, weil die Menschen viel zu Hause gewesen seien, hätten sie stark in ihr Heim samt Garten investiert. Er sehe einen Trend zum "Cocooning", also dem Bau einer "Wohlfühl-Schutzburg", von der auch die Grillbranche profitiert habe.



Das Marktforschungsunternehmen GfK spricht mit Blick auf 2020 von dem bisher "umsatzstärksten Jahr für Grillgeräte". Das läge auch daran, dass mehr Verbraucher nicht mehr die eher günstigen Kohlegrills kauften, sondern in höherpreisige Gasgeräte zwischen 300 und 1.000 Euro investierten.