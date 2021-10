In Thüringen werden die Corona-Regeln für ungeimpfte Erwachsene ab morgen verschärft. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Die neuen Vorschriften sehen vor, dass Landkreise und kreisfreie Städte ab Warnstufe drei die Modelle "2G" oder "3G plus" zur Pflicht machen müssen. "3G plus" bedeutet, dass ungeimpfte Erwachsene zu Restaurants oder zu Veranstaltungen nur Zutritt haben, wenn sie einen PCR-Test vorweisen können. Für Kommunen, die in der Warnstufe zwei sind, sind die "2G"- und "3G plus"-Modelle optional. Thüringen ist derzeit das Land mit der höchsten Inzidenz in Deutschland.