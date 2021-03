Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will den Menschen über Ostern einen Urlaub im eigenen Bundesland ermöglichen. Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, er könne niemandem erklären, warum der gleiche Hausstand, der ohnehin zusammen wohne, sich nicht mit den Kindern ins Auto setzen und in eine Ferienwohnung fahren dürfe. Wenn man Regeln mache, die keiner verstehe und viele ignorierten, erreiche man auch nichts. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten am Montag wieder über Pandemie-Maßnahmen.

In Deutschland wird seit heute wieder mit dem Mittel von Astrazeneca geimpft. In Thüringen soll es am Morgen in den überregionalen Impfzentren in Erfurt und Gera losgehen. Wie das Gesundheitsministerium in Erfurt dem MDR mitteilte, werden alle geplanten Termine stattfinden, die ausgefallenen Termine nachgeholt. Details müssten aber noch geklärt werden.



Gestern Abend hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Wiederaufnahme der Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel angekündigt. Impfwillige würden über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt, sagte der CDU-Politiker. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde den Stoff für wirksam und sicher erklärt.