Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 340,7 an. Am Vortag hatte sie bei 336,9 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten 52.970 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 48.640 gewesen.



Bei den Bundesländern hat laut RKI inzwischen Bayern die höchste Inzidenz mit 625,3. Es folgen Sachsen mit 593,6 und Thüringen mit 585,4. Bei den Landkreisen in Mitteldeutschland liegen Meißen, Sonneberg und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge über der Marke von 1.000, der Kreis Hildburghausen, der Saale-Orla-Kreis und der Landkreis Leipzig über dem Wert von 900.



Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden weitere 201 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI mit 5,30 an. Am Vortag hatte sie bei 5,15 gelegen. In Sachsen liegen aktuell 374 Corona-Patienten auf den Intensivstationen, in Thüringen 189 und Sachsen-Anhalt 87.



Das Datenprojekt Risklayer sieht die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 370. Der Unterschied zwischen RKI und Risklayer spricht für einen anhaltenden Trend zu weiterhin steigenden Inzidenzzahlen. Die Daten von Risklayer sind aktueller, der Meldeverzug ist geringer als beim RKI.