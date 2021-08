Italien verschärft ab heute die Corona-Regeln. Wer in einem Restaurant drinnen essen möchte, ins Museum oder ins Schwimmbad will, muss einen "Grünen Pass" mit einem Impf-oder Genesenen-Nachweis oder einen negativen Test vorlegen. Betroffen sind alle Menschen ab zwölf Jahren.

In Deutschland steigt die Sieben-Tage-Inzidenz trotz steigender Impfquote derzeit früher und schneller wieder an als im Sommer vergangenen Jahres. Das teilte das Robert Koch-Institut am Abend auf Twitter mit. Die Inzidenz steige vor allem in den Altersgruppen der 10- bis 34-Jährigen. Gesundheitsämter könnten nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen. Die Zahlen zu Krankenhauspatienten und Behandlungen auf Intensivstationen lägen aber weiter auf niedrigem Niveau.