Im Streit um die Impfstoff-Verteilung ist beim EU-Videogipfel am Donnerstagabend keine Lösung gefunden worden. Kanzlerin Merkel sagte im Anschluss, der Rat der EU-Botschafter werde sich erneut mit dem Thema befassen. Am bisherigen Verteilungsschlüssel solle grundsätzlich festgehalten, aber auch Solidarität gezeigt werden.



Österreich und fünf weitere Staaten hatten eine ungerechte Verteilung der Impfdosen beklagt und eine Korrektur verlangt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, ab April werde es deutlich mehr Impfstoff geben. In den nächsten drei Monaten würden dreimal so viele Dosen wie seit Jahresbeginn.