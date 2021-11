Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat in den vergangenen Wochen eine steigende Nachfrage zu Impfungen gegen einen schweren Covid-19-Verlauf von Kindern registriert. Verbandssprecher Jabob Maske sagte MDR AKTUELL, vor allem Eltern chronisch kranker Kinder seien in Wartestellung. Insgesamt habe aber vor allem der Beratungsbedarf bei Eltern zugenommen.

Maske betonte, das Risiko dieser Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren könne man noch nicht kennen. Sein Verband halte es zwar für sehr gering. Dies auszuloten sei aber Sache der Ständigen Impfkommission. Man appelliere deshalb an die Eltern, auf die Empfehlung der Stiko zu warten, da man eine sichere Impfung gewährleisten wolle.



Maske betonte aber auch, dass schwere oder sogar tödliche Covid-19-Verläufe bei Kindern in diesem Alter sehr, sehr selten seien. Die Gefährdung durch eine Corona-Infektion sei in der Regel vergleichbar mit Erkältungsvirus-Infekten.