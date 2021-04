Nach dem Weimarer Gerichtsbeschluss zum Corona-Schutz an Schulen sieht Thüringens Justizminister Dirk Adams keine Probleme für das Ansehen der Justiz. Ein Amtsrichter hatte an zwei Schulen in Weimar die Test- und Maskenpflicht für rechtswidrig erklärt und mit dem Kindeswohl argumentiert. Adams sagte MDR AKTUELL, für den Richter gelte die Unschuldsvermutung. Der Rechtsweg werde zeigen, ob der Beschluss Bestand habe. Die Linke forderte als Konsequenz aus dem Fall, solche Verfahren per Zufallsprinzip auf Richter zu verteilen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt prüft gegen den Richter ein Verfahren wegen Rechtsbeugung.