In Sachsen wird heute die Maskenpflicht gelockert . Beim Einkaufen in Supermärkten und anderen Geschäften muss kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Voraussetzung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 10. In Klinken und Pflegeheimen sowie bei körpernahen Dienstleistungen wie etwa beim Friseur bleibt die Maskenpflicht bestehen.

Das Robert Koch-Institut gab die bundesweite Wochen-Inzidenz am Morgen mit 8,6 an, das Risklayer-Projekt in Karlsruhe mit neun. Gestern lag der Wert bei 8,0. In Mitteldeutschland wurden im Schnitt vier Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet.