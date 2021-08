In Thüringen hat sich Gesundheitsministerin Heike Werner zufrieden mit dem Verlauf der Sonder-Impfaktionen gezeigt. Die Linke-Politikerin sagte MDR AKTUELL, dadurch habe man es geschafft, die Impfzahlen pro Woche zu stabilisieren. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung wurden zuletzt in Thüringen in einem Monat mehr als 20.000 Sonderimpfungen durchgeführt, etwa bei Konzerten, Sportveranstaltungen oder in Einkaufsparks. Kritik an den Aktionen kommt aus dem Saale-Orla-Kreis. Amtsarzt Torsten Bossert sagte MDR AKTUELL, Impfen beim Hausarzt sei das einzig richtige Verfahren, da der Hausarzt seine Patienten am besten kenne. Allerdings führen in Thüringen nur noch rund 380 Hausärzte Impfungen durch.