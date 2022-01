Unternehmen in Mitteldeutschland sind gegen 2G+ in der Gastronomie. Der Geschäftsführer des sächsischen Hotel- und Gaststättenverbands, Axel Klein, sagte MDR AKTUELL, man kämpfe dafür, dass es nicht so komme. Es gehe in der Gastronomie mit 2G. Der Geschäftsführer des Handelsverbands Thüringen und Sachsen-Anhalt, Knut Bernsen, lehnte Verschärfungen im Einzelhandel ab. 2G+ gehe fast in Richtung Lockdown. Schon jetzt sei man an dem Punkt, zu sagen, man brauche weitere Hilfen. Ähnlich äußerte sich die Industrie- und Handelskammer Dresden.