In Island gelten seit heute neue Kriterien für weltweite Hochrisikogebiete. Dabei wird nicht allein auf die 14-Tage-Inzidenz, sondern auch auf den prozentualen Anteil an positiven Corona-Tests an der gesamten Testmenge geachtet. Laut der zunächst bis zum 24. Mai geltenden Auflistung der Regierung gelten demnach Deutschland sowie fast 150 weitere Länder und Gebiete als Hochrisikogebiete.



Für deutsche Island-Urlauber ohne eine Covid-19-Impfung oder eine überstandene Infektion bedeutet das, dass für sie Quarantäne in besonderen Einrichtungen vorgeschrieben ist. Ausnahmen gelten, wenn man vor Reiseantritt aufzeigt, dass auch in einer anderen Bleibe die Quarantäneregeln erfüllt werden. Island mit seinen knapp 360.000 Einwohnern hat europaweit die mit Abstand geringsten Neuinfektionszahlen. Die 14-Tages-Inzidenz lag zuletzt bei etwa 30.