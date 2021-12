In Sachsen-Anhalt werden immer mehr Fälle von gefälschten Impfnachweisen entdeckt. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" und beruft sich auf das Landeskriminalamt. Demnach hat sich die Zahl der Verfahren wegen gefälschter Impfpässe in den vergangenen sechs Wochen verdreifacht. Derzeit werde in 115 Fällen ermittelt. Rund drei Viertel der Ermittlungen richteten sich gegen Käufer.