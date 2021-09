Australien erlaubt seit Beginn der Pandemie fast ausschließlich nur Staatsbürgern und Menschen mit ständigem Wohnsitz die Einreise. Dazu müssen sie sich auf eigene Kosten zwei Wochen in einem Hotel in Quarantäne begeben. Das soll nun auch zu Hause möglich sein.

In Wien beginnt am Vormittag der erste Prozess um den Corona-Ausbruch im Ski-Ort Ischgl. Die Witwe und der Sohn eines an Covid verstorbenen Mannes haben die Republik Österreich verklagt. Sie fordern 100.000 Euro Schadenersatz. Weitere Klagen werden in den kommenden Wochen verhandelt.