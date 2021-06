Dank der gesunkenen Inzidenzen starten viele Freibäder in Thüringen heute in die neue Badesaison. Wo die Inzidenz unter 100 liegt, dürfen Freibäder ohne Auflagen wie Testpflicht oder Kontaktnachverfolgung für die Badegäste öffnen – so etwa in Eisenach und Erfurt. Die Corona-Pandemie macht sich dennoch bemerkbar: In etlichen Bädern ist zum Beispiel die Zahl der Gäste begrenzt, an Engstellen wie in den Toiletten oder im Eingangsbereich besteht vielerorts Maskenpflicht. Eine Karte aller Thüringer Freibäder samt Öffnungszeiten finden sie hier.