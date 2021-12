Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in der aktuellen Pandemie-Lage mehr Handlungsspielraum für die Bundesländer gefordert. Diese müssten zu jedem Zeitpunkt handeln können. "Uns fehlt die Zeit, erst warten zu müssen, bis der Bundestag wieder neu zusammentritt und das Infektionsschutzgesetz ändert", sagt er der "Rheinischen Post". Der CDU-Politiker bezog sich dabei auch auf drohende Personalausfälle: "Wir reden von Szenarien, in denen 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten auch in der kritischen Infrastruktur krank werden könnten oder in Quarantäne müssten." Wenn so etwas passiere, müsse man in gleicher Weise vorbereitet sein.