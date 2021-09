In Sonneberg in Thüringen können sich Menschen ab Freitag auch ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen. Jeweils am Freitag und am Samstag sei das Impfzentrum in der Köppelsdorfer Straße von 7:30 Uhr bis 19 Uhr offen, teilte das Landratsamt mit. Am Sonntag komme dann der Impfbus zum Stadt- und Museumsfest.