Die Omikron-Variante des Coronavirus hat sich in Deutschland weiter rasant ausgebreitet. In der ersten Kalenderwoche 2022 wurden laut Meldedaten aus den Bundesländern 73 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona-Nachweise Omikron zugeordnet. Das geht aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervor. Damit sei laut dieser Datenquelle Omikron die vorherrschende Corona-Variante in Deutschland, schreibt das RKI. Es verweist jedoch auf große regionale Unterschiede beim Omikron-Stand: Der Anteil liege zwischen 11 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und 96 Prozent in Bremen.



In Mitteldeutschland war die Omikron-Variante in der ersten Kalenderwoche (aktuellste Zahlen) noch wenig stark verbreitet: In Sachsen lag der Omikron-Anteil an allen Neuinfektionen bei 26,4 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei 28 Prozent und in Thüringen bei 38 Prozent.