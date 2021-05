Coronavirus-Pandemie Ticker: Viele Städte und Landkreise vor Ende der Notbremse

Die Infektionszahlen sinken, bundesweit ist die Inzidenz in vielen Städten und Landkreisen unter die Marke 100 gefallen. Auch in Mitteldeutschland könnte vielerorts demnächst die Notbremse gelockert werden – so wie heute in Leipzig. Nach dem Ende der Ausnahmeregeln für Firmen in Schieflage erwarten Ökonomen vom ZEW eine Pleitewelle vor allem kleiner Unternehmen. In Japan steigen die Infektionszahlen. Aktuelle Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie im Ticker.