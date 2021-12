In der Debatte um das Vorgehen bei Protesten gegen die Pandemie-Schutzmaßnahmen will Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) den Kommunen klare Handlungsrichtlinien geben. Er sagte dem MDR, er werde erklären, wann Versammlungen aufzulösen seien, etwa wenn die Infektionsschutzregeln nicht eingehalten werden. Anlass ist unter anderem eine größere Versammlung am Mittwoch in Saalfeld. Dort war nicht eingegriffen worden, obwohl hunderte Menschen ohne Masken eng zusammenstanden.