In Deutschland sind bisher fast 31.000 Menschen trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Seit dem 1. Februar seien 30.880 sogenannte Impfdurchbrüche registriert worden. Die Effektivität der Impfung bewertet das RKI dennoch als hoch. Sie liege bei Erwachsenen je nach Alter zwischen 86 und 87 Prozent. In Deutschland sind bislang laut RKI mehr als 51,3 Millionen Menschen vollständig geimpft.



Die Gesundheitsämter haben laut dem Datenprojekt Risklayer am Karlsruher Institut für Technik binnen eines Tages mehr als 14.100 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt demnach auf 90. Den höchsten Wert in Mitteldeutschland hat Thüringen mit 45. Auf den Intensivstationen in den drei Bundesländern liegen 49 Covid-Patienten.