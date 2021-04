08:01 Uhr | Kramer: Leiden nach der Pandemie nicht einfach verdrängen

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, Friedrich Kramer, hat die Menschen zum Osterfest aufgefordert, das Leiden der Corona-Zeit nach der Pandemie nicht einfach zu verdrängen. Kramer sagte MDR AKTUELL, viele Menschen hofften, dass es danach einfach wieder so werde wie früher. Die Corona-Zeit werde aber alle verändern. Die Ostergeschichte sei ein gutes Beispiel dafür, dass man auch bei einem Neubeginn alles mitnehme, was man zuvor an schwerem Leid und Trauer erfahren habe. Die wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre sei es, das in eine Lebenszugewandheit zu verwandeln. Die Wunden, die diese Zeit an allen geschlagen habe, dürften keine weiter zerstörenden Wunden bleiben.

07:44 Uhr | Ukraine meldet Höchststand bei Neuinfektionen

In der Ukraine ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf den bisher höchsten Stand gestiegen. Wie Gesundheitsminister Maxim Stepanow mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 19.893 Fälle gezählt. Auch die Zahl der an oder mit dem Virus gestorbenen Menschen sei mit 433 auf einen Höchststand gestiegen. Mehrere große Städte des Landes, darunter die Hauptstadt Kiew, befinden sich bereits in einem strengen Lockdown.

06:50 Uhr | Laschet will bundesweit einheitliche Lösung für Schulen

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will eine bundesweit einheitliche Regelung erreichen, wie es für die Schulen nach den Osterferien weitergeht. Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist, sagte, er gehe davon aus, dass sich die Kultusminister abstimmen und "wir bis zum Ende der nächsten Woche Klarheit haben, wie es mit dem Schulstart und den sicheren Bedingungen ist". Nötig sei in jedem Fall eine umfassende Teststrategie. "Zu welchem Zeitpunkt die Schulen auch immer öffnen - es muss sichergestellt sein, dass zweimal die Woche in jeder Schule jeglicher Schulform getestet werden kann."



Der CDU-Chef räumte ein, dass es für die Kinder schädlich wäre, wenn die Schulen geschlossen blieben. Es gebe aber Hinweise aus Großbritannien und Deutschland, dass Kinder von der britischen Virusvariante stärker betroffen seien als vom ersten Virus.

06:36 Uhr | Großbritannien meldet Fälle von Blutgerinnseln nach Impfungen