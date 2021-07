Kanzleramtsminister Helge Braun ist zuversichtlich, dass es im Herbst keinen weiteren Lockdown gibt. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, solange die Impfungen gut wirkten, komme ein Lockdown nicht in Frage. Er würde zu Lasten derer gehen, die vollständig geimpft seien.



Braun kündigte an, dass das Bundesgesundheitsministerium präzise erfassen will, wieviele Corona-Infizierte trotz vollständiger Impfung ins Krankenhaus müssten. So könne man schnell erkennen, ob der Impfschutz noch wirke.