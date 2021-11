Der Sächsische Lehrerverband fordert vom Kultusministerium klarere Quarantäne-Regeln für Schulen. Verbandsvize Michael Jung sagte, es brauche mehr Transparenz und Übersichtlichkeit. Derzeit entschieden die Gesundheitsämter oft nicht nachvollziehbar. So würden bei Infektionsfällen mal nur die Sitznachbarn, mal die ganze Klasse in Quarantäne geschickt. Das Kultusministeriums erklärte, in der ersten Novemberwoche hätten fast 2.600 Schülerinnen und Schüler sowie mehr als 40 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne gemusste. Damit habe sich diese Zahl bei den Schülern im Vergleich zum Vormonat nahezu verdoppelt.