Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut leicht gefallen. Dem Robert Koch-Institut zufolge liegt sie aktuell bei 82,7 nach 83,8 am Vortag. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.565 neue Ansteckungen, ähnlich viele wie vor einer Woche. Etwas höher sind die Zahlen beim Risklayer-Projekt, das die bundesweite Inzidenz mit 89 beziffert. Am besten sieht es demnach weiter in Mitteldeutschland aus mit Inzidenzen von 27 in Sachsen-Anhalt, 35 in Sachsen und 36 in Thüringen. Bundesweit Spitzenreiter sind Hessen, NRW und Bremen mit etwa 120.