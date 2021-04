Coronavirus-Pandemie Ticker: Lauterbach warnt vor Hoffnungen in Herdenimmunität

Hauptinhalt

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hat vor trügerischen Hoffnungen in Sachen Herdenimmunität gewarnt. In Thüringen fordern Elternvertreter Nachbesserungen bei der "Bundesnotbremse" und in Sachsen wird über die Rechte Geimpfter diskutiert. Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie im Ticker.