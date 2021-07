Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt künftig wieder allen Bürgern, in öffentlichen Innenräumen eine Maske zu tragen. Die Behörde teilte mit, in Teilen des Landes mit besonders hohen Corona-Zahlen sollten auch vollständig Geimpfte eine Maske tragen – auch in Kindergärten und Schulen. Die CDC begründete ihre Empfehlung mit der hochansteckenden Delta-Variante.



US-Präsident Joe Biden rief dazu auf, die neuen Richtlinien zu beachten und kündigte mögliche weitere Verschärfungen an. So prüfe die Regierung eine Impfpflicht für ihre mehr als zwei Millionen Mitarbeiter. In den USA liegt die Wocheninzidenz derzeit landesweit im Schnitt bei 112. Zuletzt hatte die US-Regierung das Einreiseverbot für die meisten Ausländer, auch aus Europa, verlängert.