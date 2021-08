In Frankreich ist erstmals ein speziell ausgebildeter Corona-Spürhund in einem Altersheim im Einsatz. Wie Ausbilder des Hunde-Vereins Handi'Chiens mitteilten, soll Pokaa, ein zwei Jahre alter Golden Retriever, künftig regelmäßig Bewohner und Angestellte des elsässischen Heims auf eine Infektion testen. Pokaa kann dank einer vierwöchigen Zusatzausbildung an einer französischen Hochschule für Veterinärmedizin das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus in Schweißproben erschnüffeln.



Dass Hunde in der Lage sind, mit ihrem ausgezeichneten Geruchssinn Corona-Infektionen aufzuspüren, ist wissenschaftlich belegt. Jüngst veröffentlichten etwa Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover eine Studie zum Thema. Ergebnis: Spürhunde waren in der Lage, mehr als neun von zehn mit Corona infizierten Personen anhand von Schweißproben zu erkennen. Zudem markierten sie nur selten Corona-negative Personen fälschlich als positiv. Wurde Urin zum Schnüffeln vorgelegt, waren die Ergebnisse noch besser.