Ab 1. Juli entfällt die Testpflicht in den Thüringer Schulen . Das sieht die neue Allgemeinverfügung des Thüringer Bildungsministeriums vor. Sie soll heute bekannt gemacht werden. Aus der Testpflicht soll ein Testangebot werden, hieß es. Ziel sei es, dass die Schulpflicht wieder für alle gelte. Bisher gab es an Schulen ein Betretungsverbot für Menschen, die sich nicht testen lassen wollten. Nach Angaben Bildungsministerium betraf das etwa 1.500 Schülerinnen und Schüler.

In Mitteldeutschland können die Abschlussklassen zurzeit auch größere Feiern planen. Das haben Recherchen von MDR AKTUELL ergeben. Demnach sind in Sachsen nach der aktuellen Corona-Verordnung Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern erlaubt. Voraussetzung ist ein genehmigtes Hygienekonzept und eine Inzidenz unter 10. In Innenräumen ist außerdem ein negatives Testergebnis nötig. In Sachsen-Anhalt dürfen draußen ebenfalls 1.000 Gäste zusammenkommen, drinnen jedoch nur 500. Außerdem gilt dort eine Maskenpflicht. In Thüringen wird zurzeit noch eine neue Verordnung erarbeitet. Alle drei Gesundheitsministerien weisen darauf hin, dass sich die Corona-Lage jederzeit ändern könne.