Die Zahl der Ausbildungsplätze in Mitteldeutschland liegt weiter unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Nach Informationen von MDR AKTUELL wurden in Sachsen-Anhalt 450 weniger Lehrstellen gemeldet. In Thüringen liegt das Minus bei 1.500, in Sachsen bei 1.800. Zugleich sind aber in Thüringen und Sachsen-Anhalt noch gut 6.000 Lehrstellen frei, in Sachsen werden sogar für über 9.000 Lehrstellen Bewerber gesucht. Der Sprecher der sächsischen Arbeitsagentur, Frank Vollgold, sagte, die Ausbildungs-Beratung in den Schulen sei durch die Corona-Pandemie nur schwer möglich gewesen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte gestern an die Unternehmen appelliert, trotz der Corona-Pandemie und wirtschaftlicher Einbußen auszubilden.