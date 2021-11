In der Debatte über Auffrischungsimpfungen gegen das Covid-19-Erkrankungen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute noch einmal Stellung nehmen. Derweil verschärfen manche Bundesländer ihre Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Baden-Württemberg etwa gelten ab heute strengere Regeln für ungeimpfte Menschen. In Sachsen ist dergleichen in Arbeit.