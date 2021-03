Coronavirus-Pandemie Ticker: Sachsen hält Impftermine ein

Trotz der neuen Altersbeschränkung für Astrazeneca sollen heute in Sachsen alle geplanten Impftermine stattfinden. Jüngere erhalten eine Biontech-Spritze, Ältere Astrazeneca. Thüringen hat gar kein Astrazeneca mehr. In der Lausitz dürfen am Sonntag die Osterreiter trotz Corona ausreiten. Die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Ticker.