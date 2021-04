06:35 Uhr | Indien: Fast 300.000 Infektionen an einem Tag

In Indien hat das Gesundheitsministerium 295.041 neue Coronavirus-Infektionen gezählt, so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle über 15,6 Millionen, der weltweit zweithöchste Wert nach den USA, die zuletzt bei mehr als 31 Millionen Fällen lagen. Ebenfalls so stark wie noch nie in Indien stieg dort die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle – um 2.023 auf 182.553 seit dem Beginn der Pandemie.

06:28 Uhr | GEW für Schulschließungen bei hoher Inzidenz

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat sich angesichts hoher Inzidenzwerte in Sachsen für eine Schließung der Schulen ausgesprochen. Landeschefin Ursula-Marlen Kruse sagte MDR AKTUELL, zwar sei die im Infektionsschutzgesetz des Bundes geplante "Notbremse" bei einer Inzidenz von 165 ein politischer Wert und kein wissenschaftlicher. Für Sachsen wäre das aber schon eine dringend benötigt Haltelinie.



Wie das Kultusministerium in Dresden lehnt auch der Landeselternrat dagegen Schulschließungen ab. Vizechefin Nadine Eichhorn sagte, die Bildungseinrichtungen sollten es der Gesellschaft wert sein, dass in anderen Bereichen Einschnitte hingenommen würden. Auch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin kritisiert Schulschließungen. Vorstandsmitglied Reinhard Berner sagte, auf dem Rücken der Kinder werde ausgetragen, dass der Rest der Gesellschaft versuche, möglichst wenige Einschränkungen aushalten zu müssen.

06:05 Uhr | Bundestag entscheidet über "Notbremse"

Der Bundestag entscheidet heute über Änderungen am Infektionsschutzgesetzt und die umstrittene "Notbremse". Das Gesetz soll verbindlich festlegen, was Städte und Landkreise ab bestimmten Inzidenzwerten tun oder unterlassen müssen. Nach heftiger Kritik in der ersten Lesung hatten Union und SPD den Entwurf noch einmal geändert. So wurde die geplante nächtliche Ausgangssperre etwas verkürzt und der Inzidenz-Grenzwert für Schulschließungen wurde von 200 und 165 gesenkt. Wird das Gesetz heute beschlossen, müssen es morgen noch die Länder im Bundesrat billigen.

06:00 Uhr | Der Ticker am Mittwoch, 21. April 2021

Guten Morgen! Auch heute halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Die wichtigen Nachrichten dazu erscheinen im Laufe des Tages hier.