Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Morgen liegt sie bei 11,4. Am Vortag betrug der Wert 10,9. Der tiefste Wert war am 6. Juli mit 4,9 Neuansteckungen je 100.000 Menschen in sieben Tagen gemessen worden. Demnach meldeten die Gesundheitsämter binnen eines Tages 2.203 Corona-Neuinfektionen, 655 mehr als vor einer Woche. Deutschlandweit wurden 19 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erfasst, seit Pandemiebeginn sind es knapp 92.000.



Das fortlaufend aktualisierte Risklayer-Projekt gibt die bundesweite Inzidenz inzwischen mit 12 an. In Thüringen liegt sie demnach bei 5, in Sachsen-Anhalt bei 4 und in Sachsen bei 3. Bundesweiter Spitzenreiter ist Berlin mit 19 vor Hamburg mit 17. Regionaler Hotspot ist der Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz mit 68. In der Pandemie war die Inzidenz bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.